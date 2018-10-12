Половина украинцев согласна на ограничение личной свободы в случае необходимости – опрос Института Горшенина

Почти половина граждан Украины (50,9%) не готова терпеть материальные трудности ради личной свободы, а также согласна (50,7%) на ее ограничения со стороны государства в случае необходимости, свидетельствует социологического исследования Института Горшенина.

Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, на вопрос о том, как респонденты понимают понятие "свобода" около трети украинцев (33,9%) отметили, что свобода – это возможность делать все, что не причиняет вреда другим. Также 33,9% респондентов отметили возможность самому делать выбор и брать на себя ответственность за него, и 29% обозначили возможность принимать решения независимо от мнения других.

В то же время 50,9% опрошенных граждан ответили, что не готовы терпеть определенные материальные трудности ради личной свободы и 40,1% предпочли бы обратное.

Кроме того, 50,7% респондентов согласились с тем, что при определенных обстоятельствах государство может ограничивать свободу своих граждан, однако 40,5% опрошенных отвергли эту идею. Затруднились ответить 8,8% .

Согласно данным опроса, 51,6% респондентов оценивают уровень свободы в Украине как низкий; неудовлетворенны уровнем справедливости – 90,4%, а уровнем солидарности – 73% опрошенных.

Более трети граждан (36,4%) считают, что пенсионная система Украины должна быть солидарной (распределительной), 36,2% считают, что она должна быть смешанной (солидарной и накопительной), а 18,5% выступают за чисто накопительную пенсионную систему.

Кроме того, 61,7% опрошенных украинцев считают довольно низким качество образования в Украине, здравоохранение - 89,8%, пенсионное обеспечение - 94,9%, трудовой занятости - 90%, социального обеспечения - 91,4%.

Исследование "Отношение украинцев к социал-демократии" было проведено Институтом Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине и Беларуси в июле-августе 2018 года. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, без учета оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.