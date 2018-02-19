Португальские исследователи назвали еще один способ борьбы со старением. Ученые полагают, что полученные ими выводы помогут выработать терапевтические методы, которые смогут замедлить старение человеческого организма.

Концепция португальских ученых базируется на предотвращении возникновения аномального числа хромосом в клетках. Для этого предложили регулировать уровень белка Forkhead box M1, регулирующего их деление.

По мере старения в организме растет число клеток, имеющих ярко выраженную анеуплоидию - изменение количества хромосом. Эксперименты над лабораторными мышами показали, что если у них нарушить механизм, который отвечает за митоз (непрямое деление клетки), животные будут подвержены преждевременному старению. Стоит отметить, что в ходе митоза хромосомы приобретают место между двумя новыми ядрами, передает Naked Science.

Читайте такжеМедики рассказали, как предотвратить развитие болезней суставовПосле описанного этапа исследователи провели анализ маркеров старения у клеток фибробластов, которые были выделены у европейцев мужского пола самых разных возрастов. Результаты показали, что на старение организма самым непосредственным образом влияет подавление транскрипционного фактора Forkhead box M1 (FoxM1). Он ответственен за регулирование активности генов, контролирующих деление клеток.

За счет увеличения уровня белка Forkhead box M1 в клетках, которые взяли у пожилых и страдающих от прогерии людей, удалось в значительной степени предотвратить анеуплоидию. Ученые полагают, что полученные ими выводы помогут выработать терапевтические методы, которые смогут замедлить старение человеческого организма.

Ранее новое исследование на тему старения подтвердило тезис, что люди будут жить дольше, но болеть чаще.