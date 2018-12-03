Поток граждан РФ в Украину уменьшился в два раза

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что количество граждан РФ, желающих въехать на территорию Украины, уменьшилось в два раза, с момента введения в некоторых областях страны военного положения. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

Так за минувшие сутки в Украину не были пропущены 77 граждан РФ.

Большинство из них не пересекли границу Украины из-за того, что не смогли подтвердить цель своей поездки или превысили срок пребывания в Украине.

"Если еще примерно две недели назад среднесуточный поток составлял от 2,5 тысяч до 3 тысяч граждан РФ, то сейчас он достигает ориентировочно 1,3 тысячи - 1,5 тысячи человек", - сказал Демченко.

Он также призвал украинцев по возможности уменьшить свои поездки в РФ, поскольку на днях Россия обвинила Украину, что россиян не пропускают безосновательно.

По словам Демченко, за последние пять дней около 150 украинцам было отказано во въезде на территорию РФ.

"Притом, когда украинские пограничники не пропускают иностранца, то иностранцам предоставляется карточка отказа, где четко указывается, на основании какого законодательства и почему лицо не пропущено. Нашим соотечественникам на российской границе отказывают безосновательно, не объясняя причины отказа и никаких документов им также не выдается", - отметил он.

Напомним, на заседании силовиков при участии президента Петра Порошенко было принято решение о введении на время военного положения запрета на въезд для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет. По материалам "Фокус".