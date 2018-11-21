Правоохранители решили разблокировать все трассы от "евроблях" - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявляет, что правоохранительные органы решили разблокировать все трассы от владельцев авто на еврономерах, действия которых привели к препятствиям и осложнению движения транспорта на въездах и выездах из крупных областных центров.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

В частности, глава МВД заявил, что водители, которые перекрыли автодороги, уже перешли допустимые рамки правового поля, а их действия ограничивают возможности других граждан. Поэтому было принято решение разблокировать все дороги и трассы.

"Либеральная лояльность к "евробляхерам" закончилась там, где они превратили свое право на протест в ограничении прав других людей. Было принято решение разблокировать все трассы, которые перекрыли участники акции. Конечно, полиция будет работать в рамках закона, но в случае нарушений законодательства будет вынуждена принять меры полицейского принуждения", - отметил Аваков.

В МВД напомнили, что в ряде регионов страны продолжаются массовые мероприятия водителей транспортных средств на еврономерах. По предварительным подсчетам, по состоянию на утро общее количество участников акций в целом по стране составляет более тысячи человек.

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"Национальная полиция Украина отмечает, что каждый гражданин имеет право на мирный протест. Но обязанностью Нацполиции является не только обеспечить права участников таких собраний, но и не допустить нарушения конституционных прав других граждан. В частности, их права на свободное передвижение. По состоянию на сегодняшний день полиция уже открыла и расследует 5 уголовных производств по факту блокирования транспортных коммуникаций", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (No8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (No8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в 22 областях Украины владельцы автомобилей на еврономерах начали всеукраинскую акцию протеста. Автомобилисты требуют от властей отменить нормы законопроектов No8487 и No8488, которые были приняты парламентом без учета требований общественности, в частности, об отмене коэффициента возраста авто в расчете стоимости акциза.

Сегодня "евробляхеры" продолжают перекрывать дороги государственного значения в нескольких областях. По материалам УНИАН