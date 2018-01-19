Сегодня, 19 января, Православная церковь отмечает Крещение Господне. С давних времен сохранилось много обычаев и запретов для этого праздника, которых верующие люди стараются придерживаться и в наши дни. Наши предки также умели подмечать разные совпадения, а потому верили в приметы, связанные с погодой и бытом. Українські Новини собрали народные приметы для праздника Крещения Господня.

Наши предки верили, что в крещенскую ночь, как и в рождественскую, открываются небеса, и можно помолиться о самом заветном желании. Если желание светлое и доброе, оно обязательно сбудется, а если со злым умыслом - плохо отразится на человеке, который его загадал.

Также считается, что если утром 19 января девушка, выйдя из дома, встретит молодого мужчину, ей суждено выйти замуж в течение года. А если девушке на пути встретится старик, в этом году ей свою свадьбу не сыграть.

Как гласят народные поверья, разбавлять крещенскую воду - плохая примета. Ругаться и сквернословить во время набора святой воды, значит убить все целебные свойства в ней.

Если давать взаймы кому-либо деньги или свое имущество - весь год придется испытывать материальную нужду.

Кроме того, существует множество народных примет этого дня, связанных с погодой:

Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские - год будет урожайным.

Если на Крещение ясная и морозная погода - лето будет засушливым.

Пасмурная погода и снегопады - к хорошему лету.

Утром пасмурно, тепло, снег или иней - год будет хлебородный.

По звездной ночи примечали сухое лето, большое количество ягод в лесах и вообще хороший урожай.