Резонансное ДТП в Харькове: Cуд оставил под стражей Зайцеву и Дронова

Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении содержания под стражей без возможности внесения залога Елена Зайцевой и Геннадию Дронову, подозреваемым в смертельном ДТП, которое произошло в центре Харькова 18 октября 2017 года.

"Продлить обвиняемой Зайцевой... срок содержания под стражей до 7 апреля 2018 года без определения залога. Продлить обвиняемому Дронову. ..срок содержания под стражей до 7 апреля 2018 года без определения залога", - говорится в определении, оглашенном в среду судьей Виктором Попрасом.

Суд также принял к рассмотрению 7 гражданских исков потерпевших (пострадавших в ДТП и родственников погибших).

Кроме того, суд пришел к выводу, что обвинительный акт соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса и назначил слушание по сути на 19 февраля.

Как сообщалось, вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus'а.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Геннадий Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении.

8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова.