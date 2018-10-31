РФ переселила в Крым 108 тысяч россиян, - Ельченко

С 2014 года Российская Федерация переместила для постоянного проживания на оккупированный Крым 108 тысяч российских граждан

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Владимир Ельченко в ходе выступления в Совбезе ООН 30 октября, сообщает представительство Украины при ООН в Facebook.

"На протяжении 2014-2017 годов 108 тыс. людей перемещено из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это, если не целенаправленная политика на изменение демографического состава региона?", - сказал Ельченко.

По словам Ельченко, РФ игнорирует приказ Международного суда ООН о ликвидации расовой дискриминации.Он отметил, что Россия продолжает сохранять свой запрет на Меджлис, а количество студентов, которые обучаются на украинском языке, уменьшилось с более 13 тыс. в 2013-2014 академическом году до 172 человек в 2017-2018 году. По материалам Еспресо TV