Россия задержала катер с украинцами на Азове, судно конфисковали

Украинские рыбаки занимались промыслом на Азовском море и были задержаны российскими пограничниками.

Украинцев задержали возле Ейской косы, а на их катере обнаружили больше 240 кг рыбы. Как сообщает пограничная служба РФ, на плавсредстве были обнаружены виды рыбы, которая запрещена к вылову на их территории, пишет Интерфакс-Украина.

Рыбаков доставили в суд Ейска, где было принято решение о конфискации катера украинцев, а также орудий промысла. Кроме этого, капитан судна должен будет выплатить 5 тыс. рублей штрафа.

Как сообщалось, Россия пригрозила закрыть Азовское море и перегруппировала свои корабли. По материалам ICTV Факти