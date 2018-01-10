Россияне назвали главными врагами страны США, Украину и Европу

Две трети россиян считают, что главными врагами РФ являются США, Украина и Европа.

В начале декабря прошлого года "Левада-центр" провел опрос о наличии у России врагов. 66% респондентов на вопрос о том, есть ли у РФ сегодня враги, ответили утвердительно, 21% - отрицательно, 13% затруднились с ответом.

Тем, кто считает, что у страны есть враги, задавался вопрос, кого именно они таковыми считают. Опрашиваемые сами называли врагов, без карточки или подсказок со стороны интервьюера, и могли назвать более одного ответа, сообщают аналитики "Левада-центра".

В итоге, главными врагами России были названы США (68%), Украина (29%) и Европейский союз (14%). Далее следуют бывшие союзные республики СССР (10%), Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), исламисты, ИГИЛ (5%).

Страны Ближнего Востока и "те, кто сегодня стоит у власти /чиновники/ правительство/ "друзья Путина", получили по 4%. Президента России назвали врагом государства 1% респондентов.

Также большинство опрошенных россиян считают, что у стран Запада, входящих в НАТО, есть основания опасаться России. Примерно такое же количество считают, что РФ также должна опасаться стран, которые входят в Североатлантический Альянс.

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В июне 2017 года, по данным опроса "Левада-центра", США и Украина возглавили список естественных врагов жителей России. "Наиболее близкими друзьями, союзниками России" были названы Беларусь, Китай и Казахстан.