С киевского вокзала отправился первый экспресс в аэропорт "Борисполь"

На Центральном железнодорожном вокзале Киева состоялся торжественный запуск регулярного экспресса в аэропорт "Борисполь".

На открытии присутствуют президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Именно они отправятся в первый рейс в аэропорт. По словам Кравцова, поездка в "Борисполь" будет занимать около 30 минут.

Запускаем Kyiv Boryspil Express - новый скоростной поезд между Центральным вокзалом и Международным аэропортом "Борисполь". #KyivBoryspilExpress #ЕкспресБориспіль pic.twitter.com/f3NOhmbdOk - Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 30, 2018

Напомним, железнодорожное сообщение между Киевом и аэропортом "Борисполь" запустят в ноябре 2018 года. Добраться в "Борисполь" можно будет за полчаса, а стоить билет будет 80 гривен. По материалам ТСН.ua