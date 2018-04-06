Самыми популярными среди украинцев официальными праздниками являются Пасха, Рождество Христово и Новый год

Самыми популярными среди украинцев официальными праздниками являются Пасха (82%), Рождество Христово (81%) и Новый год (79%).

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

"Самыми популярными официальными праздниками украинцев являются Пасха (Великдень) - 82%; Рождество Христово - 81%; Новый год - 79%, Международный женский день - 45%; Троица - 35%; День Победы - 31%; День Независимости Украины - 16 %", - говорится в исследовании.

В то же время, по результатам опроса, наименее популярными официальными праздниками стали День защитника Украины (11%), День международной солидарности трудящихся (9%) и День Конституции (5%).

Также сообщается, что, по сравнению с 2017 годом, уменьшилось количество тех, кто считает любимым праздником Международный женский день (с 49% до 45%) и День Победы (с 37% до 31%). При этом увеличилось количество тех, кто считает любимым Новый год (с 76% до 79%) и Троицу (с 29% до 35%).

Вместе с тем, больше всего людей, считающих важными религиозные праздники, проживают в Западном регионе (Рождество - 93%, Пасха - 92%, Троица - 62%), меньше всего - в Центральном (Рождество - 76%, Пасха - 76%, троицу - 27%). В Южном, соответственно, - 78%, 82%, 28%; в Восточном, соответственно, - 78%, 77%, 16%.

А Новый год является самым популярным праздником в Восточном (90%) регионе, наименее - в Западном регионе (65%). В Центральном регионе - 84%, в Южном - 83%.

Также религиозные праздники почти одинаково любят и уважают представители всех возрастных категорий, Троицу несколько больше других уважают люди пенсионного возраста (42%), и меньше молодежь 18-39 лет (30%).

Новый год более популярен в категории 18-39 лет (85%).

Киевский международный институт социологии проводил опрос общественного мнения с 9 по 18 февраля 2018 года в 110 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Методом интервью опрошено 2043 респондента. Опрос в Луганской и Донецкой областях проводился только на подконтрольной украинским властям территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5% .