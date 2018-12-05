СБУ нашла в храмах УПЦ МП материалы, разжигающие религиозную рознь

После обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и у ее священников правоохранители обнаружили признаки организованной сети по распространению разжигающих религиозную рознь материалов

Сегодня, 5 декабря, на допрос в Управление СБУ в Ровенской области вызвали 20 священников УПЦ (МП), передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В последние дни правоохранители провели ряд обысков в отдельных административных помещениях Украинской православной церкви и частных зданиях, принадлежащих представителям этой конфессии. По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что среди прочего в течение двух суток были изъяты 75 экземпляров брошюры "Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы", которая уже попадала в поле зрения СБ Украины, и на которую уже есть соответствующее заключение эксперта.

Согласно заключению экспертизы Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз, это издание "содержит пропаганду религиозной нетерпимости ... оскорбляет чувства граждан ... в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть".

"Другим изъятым материалам квалифицированные эксперты также дадут оценку", - резюмировали в спецслужбе.

Напомним, ранее "ДС" сообщала, что сотрудники СБУ проводят следственные действия в двух епархиях УПЦ МП в Житомирской области. По материалам DsNews