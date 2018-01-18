Сегодня Крещенский сочельник

Крещенский сочельник - это день накануне праздника Крещение Господне. Так как Крещение Господне ежегодно отмечается 19 января, то Крещенский сочельник отмечают 18 января.

Название праздника "сочельник" происходит от слова "сочиво".

Сочиво - это специальное обрядовое блюдо, которое в обязательном порядке присутствует на столе в этот праздник. Его готовят из пшеницы или риса. Зерна размачивают, а затем добавляют мед, орехи, мак, изюм.

Обычно 18 января в Крещенский сочельник вся семья собирается за праздничным столом. Начинать трапезу можно лишь вечером, когда в небе появится первая звезда. Сначала читают молитву, а затем пробуют праздничные постные угощения. После торжественной трапезы обычно христиане отправляются в храмы.

В Крещенский сочельник 18 января во многих храмах проходят праздничные богослужения. А в полночь, с наступлением праздника Крещение Господне, проводится великое освящение воды. Обычно люди приносят немного святой воды домой, чтобы окропить ею жилище. Считается, что этот обряд оберегает домочадцев от бед, болезней и нечистой силы.

Также есть иные народные обычаи в Крещенский сочельник. Люди, чтобы защититься от нечистой силы, рисуют мелом или карандашом кресты на косяках, окнах, дверях.

Отмечая Крещенский сочельник , нужно вспомнить о нуждающихся людях. Обязательно помогайте в этот день другим, проявите милосердие.

Крещенский сочельник является завершением Рождественских святок 2018. Считается, что в этот вечер заканчивают ворожить, гадать, колядовать.