Сегодня на дорогах Украины гололедица, в большинстве регионов сильный туман. Видимость не превышает 500 м.

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях - гололед, на Закарпатье - сильные осадки, сообщает пресс- служба ДСЧС.

В Киеве туман продержится половину дня. На дорогах столицы скользко.

Вместо снегопадов в Украине начнутся дожди. Завтра, 8 марта, пройдут на севере и в центре страны. В южных регионах в ближайшие дни возможно потепление до +15°С.