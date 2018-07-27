Сегодня произойдет уникальное лунное затмение

Сегодня ночью будет самое длинное полное лунное затмение в этом веке, противостояние Марса, и все это можно будет полноценно наблюдать в Украине

27 июля произойдет уникальное явление - лунное затмение совпадет с великим противостоянием Марса. Оба явления пройдут в одно время и в одной точке на небе.

Жители Украины 27 июля смогут увидеть затмение Луны и противостояние Марса. Эти два астрономических явления довольно редкие - лунное затмение будет самым продолжительным с начала 21 века, а великое противостояние Марса происходит каждые 15-17 лет.

Ученые говорят, что в 21 веке совпадения этих редких астрономических событий не повторится.

В Украине фаза полного лунного затмения наступит 27 июля в 23:21. В общей сложности лунное затмение 27 июля - от первой до последней фазы - будет продолжаться три часа 55 минут. Это будет самое длинное полное лунное затмением в XXI веке. В каких странах можно будет наблюдать полностью затмение

Лучше всего это явление будет видно в восточной части Африки, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Не увидят его жители Центральной и Северной Америки, а восточной части Южной Америки - увидят лишь частично.

В Европе не будет видно начала затмения - Луна в то время еще не появится над горизонтом. "Кровавая" Луна

Когда наша планета оказывается между Солнцем и Луной, выстраиваясь в ряд, тень Земли падает на спутник, что называется лунным затмением.

В этот момент Луна приобретает ржаво-красный цвет, поэтому ее еще называют "кровавой". Такой визуальный эффект возникает, когда солнечные лучи проходят по касательной к земной поверхности и рассеиваются в атмосфере Земли, частично достигая Луны.

Земная атмосфера наиболее прозрачна для красно-оранжевой части спектра света, поэтому только эта часть достигает поверхности при затмении. Азот в ней поглощает белый солнечный свет и рассеивает его в синем спектре. Именно по этой причине небо становится голубым, а Солнце кажется желтым.

Оттенок "кровавой Луны" будет зависеть от степени загрязненности атмосферы.

Напомним, 11 августа 2018 года в 11:47 по киевскому времени состоится частичное затмение Солнца. Его можно будет наблюдать и с территории Украины