Синоптик предупредила о похолодании в Украине

На выходных в Украине усилится ветер. Из-за влияния антициклона завтра, 9 ноября, в Украине будет без осадков, местами ожидаются туманы. Также по всей стране похолодает.

Такой прогноз погоды в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.

"В Украине - антициклон, без осадков, туманы, дымки, слабый, максимум умеренный ветер. Правда, одеваться уже придется серьезнее. Ведь температура воздуха неумолимо снижается", - говорится в сообщении.

По словам Диденко, ночью ожидается от 4 тепла до 4 мороза, днем +7...+12 градусов, на западе и юге +10...+14 градусов.

На выходных синоптическая ситуация существенно не изменится. Однако в воскресенье, 11 ноября усилится ветер, что даст ощущение более низкой температуры воздуха.

Напомним, в четверг, 8 ноября, по всей Украине будет солнечно, в большинстве ообластей сохранится холодная погода