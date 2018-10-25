Синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий в Украине

В Украине сегодня, 25 октября, ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, в западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом. Об этом передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, в западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом; в Украине усиление ветра до 15-20 м/с.

"В Киевской области 25 октября также ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (местами с мокрым снегом); усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 25 октября 2018 на всей территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха прогреется от +4 до +11.

Циклон, который накрыл Украину и принес с собой резкое похолодание, дожди и сильный ветер, будет в стране недолго и уже к пятнице во всех областях существенно потеплеет.