Синоптики предупреждают о заморозках на выходных

В Украине ночью, 5-6 октября, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки от 0 до -5. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, ночью 5-6 октября в Украине на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от 0 до -5.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 5 октября 2018 года на всей территории Украины солнечно и без осадков, температура воздуха прогреется от +10 до +17.

В столице Украины 5 октября дождей не ожидается, днем от +12 до +14, ночью от +3 до +5. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Как писал Styler, на следующей неделе, с 8 по 10 октября, ожидаются комфортные погодные условия с сухим воздухом, умеренной температурой и ясным небом.

В Киеве в первой половине следующей недели метеорологическая ситуация существенно не изменится. В столице ожидается до + 14 + 18 градусов, а ночью предварительно прогнозируется + 5 + 9 градусов.