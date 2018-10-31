Систему е-билета в Киеве запустят в тестовом режиме уже 1 ноября

Тестирование продлится в течении трех месяцев. Ограниченное количество пассажиров-тестировщиков будут проверять надежность системы.

С начала ноября начнет функционировать в тестовом режиме система оплаты проезда в транспорте с помощью единого электронного билета. Об этом сообщает Сегодня, со ссылкой на директора Департамента информационных технологий КГГА Юрия Назарова.

Тестирование продлится 3 месяца.

Ограниченное количество пассажиров-тестировщиков будут проверять надежность системы и выявлять неполадки. Ранее сообщалось, что в общественном транспорте начали монтаж специальных устройств-валидаторов для считывания информации с билетов.

Для оплаты можно будет использовать "Карту киевлянина", талоны с QR-кодом и пластиковую электронную карту (похожие на карты, которые используют в метро).

В декабре валидаторы планируют установить на станциях городской электрички. А в следующем году к системе планируют подключить метро и даже маршрутки.

По заверениям властей, оплатить проезд единым билетом во всех видах транспорта можно будет уже в конце 2019 года. И вопреки слухам, валидаторы в Киеве пока не становились жертвами вандалов. Перемотанный скотчем валидатор, фото которого попало в сеть, всего лишь повредили во время процесса установки, заявил Назаров. По материалам Контракты.ua