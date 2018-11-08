Скандал із сексдомаганням: студентка Бурейко Наталія видалила пости і написала "покаяння"

Наталія Бурейко, яка раніше поскаржилась в прокуратуру на погрози та домагання, вибачилась за звинувачення в бік співробітника Нацполіції Олександра Варченка.

Пост з вибаченнями дівчина опублікувала на Facebook.

"Мені дуже соромно. Я, Бурейко Наталія, написала публікацію про погрози з боку Олександра Варченка в соціальній мережі Facebook, не розібравшись в ситуації і не усвідомлюючи своїх дій", - написала студентка.

Вона додала, що хотіла захистити себе, але завдала шкоду іншим людям. Бурейко зазначила, що не мала на те морального права, що в неї не було підстав вважати, що їй погрожував саме Варченко.

"Я стала жертвою цинічної провокації проти Олександра і його дружини. Я допускаю, що акаунт був створений хакерами з Росії для дискредитації чиновників Національної поліції та Державного бюро розслідувань", - йдеться в оприлюдненому пості.

Дівчина принесла вибачення Варченку та членам його сім'ї.

"Олександр Варченко і його цивільна дружина є порядними людьми. Мені дуже соромно, що я стала жертвою шахраїв і мимоволі взяла участь у цій брудній інформаційної кампанії", - додала Бурейко. Вона попросила журналістів не турбувати її, її родину та родину поліцейського Варченка.

"Подальших коментарів не буде", - підсумувала студентка.

Попередні пости, в яких дівчина розповідала про домагання та погрози, наразі у профілі відсутні.