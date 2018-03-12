Скончался основатель французского модного дома Givenchy Юбер де Живанши.

Об этом сообщает Le Figaro. Французский модельер умер 10 марта во сне в возрасте 91 года.

Живанши основал свой модный дом в 1952 году. Его модный стиль нашел воплощение в одежде британской актрисы Одри Хепберн. Он создал ее самые известные наряды, включая знаменитое платье из "Завтрака у Тиффани". И Жаклин Кеннеди, которая была первой леди США в начале 1960-х.

В 1995 году Юбер де Живанши объявил об уходе на покой.