Скончался основатель французского модного дома Givenchy Юбер де Живанши
2018-03-12 16:49
Скончался основатель французского модного дома Givenchy Юбер де Живанши.
Об этом сообщает Le Figaro. Французский модельер умер 10 марта во сне в возрасте 91 года.
Живанши основал свой модный дом в 1952 году. Его модный стиль нашел воплощение в одежде британской актрисы Одри Хепберн. Он создал ее самые известные наряды, включая знаменитое платье из "Завтрака у Тиффани". И Жаклин Кеннеди, которая была первой леди США в начале 1960-х.
В 1995 году Юбер де Живанши объявил об уходе на покой.