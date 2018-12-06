Следующим соперником Джошуа 13 апреля будет Усик - промоутер

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, что бой Александр Усика с Энтони Джошуа может состояться 13 апреля.

"Я слышал, что следующим соперником Энтони Джошуа в бою 13 апреля станет не Диллиан Уайт, а Александр Усик. Я знаю, почему они хотят драться с Усиком - он меньше и далеко не панчер", - сказал Уоррен.

Напомним, 10 ноября в Манчестере Александр Усик (16-0, 12 КО) в восьмом раунде нокаутировал Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), проведя сокрушительную двойку и отправив британца на канвас. Стоит отметить, что для Беллью это был последний бой в карьере.

Таким образом, Усик защитил титулы по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring в первом тяжелом весе.

Джошуа в последнем своем бою в сентябре нокаутировал россиянина Поветкина, сохранив свои чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

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