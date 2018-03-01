Снегопад в Киеве: на два дня занятия в школах отменены

Из-за сильного снегопада во всех киевских школах отменяются занятия 2 и 3 марта, а для работающих рекомендовано сократить сегодня рабочий день. Об этом на заседании Киевсовета сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Школы столицы получили распоряжение в пятницу и субботу отменить обучение. Детским садам рекомендовали тоже приостановить работу на два дня", - заявил он.

Кличко также обратился к организациям столицы с предложением объявить сегодня короткий рабочий день, чтобы вечером не было пиковой нагрузки на транспортную инфраструктуру.

Он отметил, что ожидалось около 5 см осадков, а уже выпало 30 см, и снегопад будет продолжаться еще сутки. По его словам, пока продолжаются интенсивные осадки, убрать снег с дорог и тротуаров крайне сложно.

Поэтому он призвал всех неравнодушных граждан помогать в расчистке территорий возле домов. В то же время, киевские власти обратились к Минобороны и МВД с просьбой выделить личный состав для уборки снега.