Среди украинцев сторонников независимости или вхождения в РФ Крыма в разы меньше, чем приверженцев его принадлежности Украине – опрос

Более двух третей украинцев считают, что Крым должен входить в состав Украины, каждый восьмой – что полуостров должен быть независимым государственным образованием и менее 5% - что должен входить в состав Российской Федерации, свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Согласно обнародованным в понедельник в Киеве результатам опроса, 12,5% опрошенных считают, что Крым должен быть независимым государственным образованием, 4,4% - что должен входить в состав России и 68,9% - что должен входить в состав Украины, а 14,2% затруднились с ответом на вопрос.

На вопрос, поддерживают ли респонденты образование в деоккупированном и возвращенном в состав Украины Крыму крымскотатарской национальной автономии, 18% ответили, что безусловно поддерживают, 32% - скорее поддерживают, 16,7% - скорее не поддерживают, 11,6% - вообще не поддерживают, а 21,7% было сложно ответить.

Также 9,8% опрошенных ответили, что готовы поддержать возобновление финансовых дотаций Крыма из госбюджета в случае его возвращения в состав Украины, 24,6% -скорее готовы, 14,2% - скорее нет, 34,1% - не готовы, а 17,3% затруднились с ответом.

В свою очередь, 6,3% готовы финансово поддержать те или иные программы реинтеграции Крыма в случае его возвращения в Украину, 16% - скорее готовы, 33,2% - скорее не готовы, 29,5% - категорически не готовы, а 15% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Опрошено 2019 респондентов. Теоретическая ошибка выборки составляет 2,3%.