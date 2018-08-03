Супрун назвала 10 бесплатных услуг семейного врача

100% услуг первичной помощи, которые оказывает семейный врач, терапевт или педиатр, оплачиваются медучреждениям из средств налогоплательщиков (государственного бюджета). Об этом и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила на своей странице в Facebook.

Как отметила Супрун, в список входят не только все услуги, которые оказывают врачи первичной медицинской помощи, а также базовые анализы и исследования - они перечислены на инфографике.

В частности, бесплатно можно пройти электрокардиограмму, быстрый тест на тропонин, быстрый тест на беременность, измерить артериальное давление и вес.

"Каждый из этих анализов можно пройти по назначению вашего семейного врача, терапевта или педиатра в учреждении здравоохранения, где он ведет прием. Другие исследования и анализы по необходимости выполняются по направлению лечащего врача в поликлиниках или больницах", - сообщила Супрун.

Пациенты, которые желают получить медицинскую помощь у конкретного врача, подписывают с определенным медучреждением декларацию, форму которой ранее утвердил Кабинет министров. Подписная кампания стартовала в Украине с 1 апреля.

Суммы средств, выделяемых государством, зависят прежде всего от возрастных групп пациентов. Максимальное финансирование будет предоставлено на лечение детей в возрасте до 5 лет и пожилым людям старше 65 лет.