Сурок Тимка III предсказал жизнь на Марсе

Степной сурок (байбак) Тимка III, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), предсказал существование жизни на Марсе.

На столике перед домиком сурка были установлены две таблички с надписями "Есть жизнь на Марсе" и "Нет жизни на Марсе". Тимка III, не раздумывая, побежал к первой табличке.

Как объяснили организаторы Дня Сурка, тема для предсказания была выбрана по результатам опроса в Фейсбуке и связана с планами компании SpaceX запустить 6 февраля ракету-носителя Falcon Heavy.

Как сообщалось, ранее в пятницу Тимка ІІІ сделал первое в своей жизни погодное предсказание. Когда его разбудили и достали из домика, сурок не увидел своей тени из-за пасмурной погоды.

"Сурок говорит, что через 6 недель будет теплая весна", - истолковал предсказание Тимки ІІІ его хранитель Виктор Токарский.

Тимка III сменил на посту предсказателя своего отца Тимку II.

Как известно, на биостанции ХНУ День сурка отмечают с 2004 года. Тимка II предсказывал погоду 7 раз. В 2017 году, кроме прихода весны через 6 недель, он предсказал также, что ЕС предоставит Украине безвизовый режим в том же году.

До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого проводили на заслуженную пенсию по возрасту.