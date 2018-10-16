Треть украинцев видит наступление на свободу слова в стране, еще треть – засилье прокремлевских СМИ – опрос

Более трети граждан Украины считают, что в стране происходит наступление на свободу слова, но еще треть уверенны, что государство и общество слабо реагируют на засилье прокремлевских пропагандистских СМИ, свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, согласно данным опроса КМИС, проведенного в сентябре 2018 года на тему отношения украинцев к политике регулирования информационной сферы, 35% респондентов считают, что в Украине происходит наступление на свободу слова. Этот процент несколько увеличился с февраля 2018 года, когда эти же вопросы исследовались в опросе КМИС по заказу ОО "Детектор медиа". Вместе с тем 30% опрошенных в сентябре придерживались противоположного мнения – что в Украине слишком много прокремлевских пропагандистских СМИ, а государство и общество на это слабо реагируют (в феврале таких было 33%). Значительная часть респондентов вообще затруднились определиться со своей позицией – около 35% не смогли выбрать ответ или отказались отвечать.

Вместе с тем, 50% респондентов считают, что запрет российских телеканалов в Украине является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан (в феврале таких было 44%), тогда как примерно каждый третий (33%) придерживается противоположного мнения и считает, что запрет российских телеканалов в Украине является необходимым шагом для защиты государства. Около 18% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос .

Кроме того, 27% опрошенных придерживаются мнения, что запрет отдельных артистов и российских фильмов в Украине является необходимым шагом для защиты государства, тогда как 57% респондентов считают, что запрет артистов и российских фильмов в Украине является ошибкой и ограничивает права граждан. Около 17% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Примерно 28% украинцев сходятся во мнении о том, что запрет российских соцсетей является необходимым шагом для защиты государства. Противоположной точки зрения – что запрет российских соцсетей является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан придерживаются около 46% опрошенных. Примерно 26% затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

В вопросе целесообразности введения квот на украинский язык в эфире радио и телевидения опрошенные распределились примерно пополам: 37% считают это целесообразным, 40% - нет. С февраля текущего года поддержка ввода квот несколько возросла. Около 23% затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился с 8 по 23 сентября 2018 года методом личного интервью. В исследовании приняли участие 2026 респондентов в возрасте старше 18 лет со всех регионов Украины (кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Луганской и Донецкой областях). Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.