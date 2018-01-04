Туман ожидается во многих регионах Украины в пятницу, в Карпатах – сильный ветер

Ночью и утром в пятницу, 5 января, в южных, центральных и северных областях Украины местами ожидается туман, видимость будет ограничена 200-500 метрами, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Кроме того, днем в пятницу в Карпатах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Также, по данным Укргидрометцентра, туман ожидается в Киеве вечером 4 января, ночью и утром 5 января.