У Олега Сенцова обнаружили поражения сердца, печени и почек

У украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет строгого режима по обвинению в терроризме, в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек.

Об этом в эфире "Эхо Москвы" рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.

Длительная голодовка Олега Сенцова, по словам адвоката, не прошла бесследно.

"Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, может быть пройдут. Пока 100% прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается, и когда закончится, неизвестно!" - сказал адвокат.

По словам Динзе, режиссер находится в тюремной больнице на лечении, при этом он ведет переписку с режиссерской группой, работая над фильмом, постановка которого идет в Украине.