Ученые рассказали, чем "заедать" стресс полезно

Давно известный факт - многие люди во время стресса стараются его "заедать" и, как результат, могут получить нежелательные последствия в виде лишних набранных килограммов. Однако даже такую неприятную вещь, как стресс можно минимизировать и даже обернуть себе на пользу. Все что для этого нужно - во время стресса есть овощи, а не другие продукты. Об этом сообщает портал "Здоровье и красота круглосуточно".

Овощи - это то, что, безусловно, относится к категории здорового питания. Вот еще одно преимущество здорового питания, против которого точно нечего возразить. Дополнительное количество овощей в тарелке снижает уровень стресса на целых 5%.

Мало того, что овощи насыщены витаминами и минералами, которые очень важны для поддержания здорового образа жизни, так еще оказалось, что эти продукты положительно воздействуют на уровень стресса.

Люди, которые употребляют в пищу овощей по макисмуму значительно меньше подвержены стрессам, чем тем, кто ест овощи мало или не кушает их вовсе. В целом, от трех до четырех порций овощей в день снижают уровень стресса на 12% больше, чем всего одна порция или ни одной.

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