Украина поднялась в рейтинге свободы человека

Украина поднялась на 16 пунктов и заняла 118 место из 162 в рейтинге "Индекс свободы человека 2018".

Об этом на странице в Facebook сообщает Институт политических исследований и политических консультаций со ссылкой на отчет исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung f"ur die Freiheit, выпущенный ко дню прав человека.

Украина находится на 118 месте между Объединенными Арабскими Эмиратами (117) и Того (119). У России (120 место) столько же баллов, как и у Того.

Важно также то, что Украина сделала самый большой шаг вперед среди всех стран мира, поднявшись на 16 позиций за год.

Первые пять мест в рейтинге занимают Новая Зеландия, Швейцария, Гонконг, Австралия и Канада соответственно.

Худшая ситуация с правами человека в Ливии (158 место), Ираке (159), Йемене (160), Венесуэле (161), Сирии (162).

Индекс высчитывается на основе 79 показателей личной, общественной и экономической свободы, используя данные за период 2008-2016 годы. По материалам УНИАН, Електронні Вісті