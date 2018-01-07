NASA опубликовала карту температурных аномалий, согласно которой Украина попала в зону аномальной теплой зимы

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на официальный сайт организации.

При этом зима в Соединенных штатах Америки отмечается как аномально холодная.

"Сейчас, когда восточная часть США замерзает, сравнительно мягкие условия доминируют во многих других частях мира. В Европе, большей части Азии и Ближнего Востока наблюдается аномально теплая погода", - говорится в отчете космического агентства.