Украина заняла 88-ю позицию в рейтинге стран по уровню человеческого развития, который был представлен в ООН. Всего в докладе представлен рейтинг 189 стран, которые оценивались по четырем параметрам: продолжительность жизни, предполагаемая и средняя продолжительность обучения, объем валового национального продукта на душу населения. В первую тройку вошли Швейцария, Норвегия и Австралия. В ТОП-10 также вошли Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды. Замыкают рейтинг Нигер, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Чад и Бурунди. Выше Украины почти все страны Латинской Америки, Шри-Ланка, Ливан и многие другие. Россия - на 49-м месте, Беларусь - на 53-м. В ООН отметили, что многие страны продолжают активно развиваться. "Из 189 стран, для которых рассчитан индекс человеческого развития (ИЧР), 59 стран находятся в группе очень высокоразвитых и только 38 стран относятся к группе с низким ИЧР. Восемь лет назад, в 2010 году, соотношение было 46 и 49 стран соответственно", - указали в организации.