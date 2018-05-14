Украинцев ожидают "качели" с температурой и осадками, поэтому к такой погоде лучше привыкать

На таком прогнозе сходятся и народные и официальные синоптики.

По их оценках, лето в Украине в целом не будет засушливым, однако восточные, часть центральных и южных областей будут ощущать недостаток дождей. Ожидаются жаркие и полностью сухие периоды длительностью до 10 дней. А в августе придут дожди.

По прогнозу официальных синоптиков, в Киевской области вторая половина мая должна быть очень жаркой, несмотря на нынешнее похолодание. В отдельные дни июня будут неплохие дожди, но в целом месяц будет в пределах нормы. Июль тоже будет спокойный. В конце июля - начале августа ожидаются отдельные очень жаркие дни.

"Но будут "качели" - похолодание и потом опять резкое повышение. Начало августа - с хорошими осадками, этот месяц очень быстро уйдет на осень", - говорят синоптики.

А вот в Хмельницкой и Житомирской областях ожидается жаркая и сухая погода, незначительные осадки, а в августе ожидаются значительные осадки. В Черновицкой последний месяц лета тоже ждут с серьезными осадками.

Кроме того, синоптики прогнозируют обильные осадки в Черниговской и Сумской областях в июне, а июль будет жаркий и с осадками будет плохо.

"В Харьковской области - чехарда в температурно-влажностном режиме, осадков может быть больше, чем надо", - прогнозирует синоптик.

Прогноз народного синоптика Леонида Горбаня совпадает с научным - ожидаются температурные "качели", а дождить будет в основном в июне и июле. Первый летний месяц, по прогнозам Горбаня, начнется без жары - в первую декаду июня дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от +19 до +24 градусов. Во второй половине месяца температура будет постоянно колебаться и постепенно повышаться. В июне дожди обещают идти почти каждую неделю, но в пределах нормы, а в начале третьей декады (21-22 числа) возможны бури.

Не менее дождливым, по прогнозу народного синоптика, но более теплым, будет июль, с повышением среднесуточной температуры к концу месяца. Как и в предыдущем месяце, дождить будет почти каждую неделю, а это, по словам Горбаня, может помешать уборке урожая. Август, по данным народного синоптика, будет жарким, с малым количеством осадков, а во второй половине месяца начнется снижение среднесуточной температуры.

Погодные аномалии, нехарактерные только для того или иного сезона, - это погода ближайших лет в Украине.

Причиной такой погоды называют процессы в земной коре под Украиной и соседними странами, которые повышают температуру земной поверхности.