Украинская киноакадемия объявила список фильмов, которые претендуют на награды "Золотая Дзига"

Украинская киноакадемия объявила длинный список фильмов, которые претендуют на награды "Золотая Дзига".

Как сообщает пресс-служба премии, из 77 фильмов, в лонг-лист вошло 59 картин: 16 полнометражных игровых, 22 короткометражных игровых, 13 полнометражных документальных и 8 анимационных. Длинный список номинантов:

Полнометражный игровой фильм: "Dzidzio. Контрабас", реж. Олег Борщевский; "Izi", реж. Андреа Маньяни; "Иней", реж. Шарунас Бартас; "Инфоголик", реж. Валентин Шпаков; "Киборги", реж. Ахтем Сеитаблаев; "Кроткая", реж. Сергей Лозница; "Межа", реж. Петер Бебьяк; "Мир вашему дому", реж. Владимир Лерт; "Правило боя", реж. Алексей Шапарев; "Припутни", реж. Аркадий Непиталюк; "Уровень черного", реж. Валентин Васянович; "Стремглав", реж. Марина Степанская; "Урок магии", реж. Лилия Солдатенко; "Время хризантем", реж. Дмитрий Моисеев; "Червоный", реж. Заза Буадзе; "Чужая молитва", реж. Ахтем Сеитаблаев.

Короткометражный игровой фильм: "Uneasiness", реж. Вячеслав Паренюк; "Благодать", реж. Жанна Озирная; "Бритва", реж. Дарина Долеско; "Сирень", реж. Катерина Горностай; "Выпуск'97", реж. Павел Остриков; "Поодаль", реж. Катерина Горностай; "Двери", реж. Наталья Давиденко; "Дом", реж. Ирина Цилык; "Эффект ступенек", реж. Катя Павленко; "Иллюзия контроля: Начало", реж. Владек Занковски; "Конец месяца", реж. Олег Исаков; "Клетка для говорящего попугая", реж. Ирина Асонова; "На своей земле", рлеж. Александр Кириенко; "Намерение", реж. Анна Смолий; "Невидимая", реж. Максим Наконечный; "Нетерпимость", реж. Владимир Бакум; "Послевкусие", реж. Юра Катинский; "Свиньи", реж. Роман Любый; "Солатиум", реж. Кристина Тинькевич; "Технический перерыв", реж. Филипп Сотниченко; "В поле", реж. Александр Шкрабак; "Фотоморгана", реж. Ирина Кальченко.

Полнометражный документальный фильм: "Американская мечта. В поисках правды", реж. Владимир Мула; "Дом "Слово", реж. Тарас Томенко; "Веаюфром", реж. Дмитрий Лавриненко; "Война химер", реж. Анастасия и Мария Старожицкие; "Дельта", реж. Александр Течинский; "Дикси Ленд", реж. Роман Бондарчук; "Контуры", реж. Олег Черный; "Почти 10000 избирателей", реж. Ульяна Осовская; "Манящий, Сладкий, Без границ или Песни и Танцы про Смерть", реж. Татьяна Ходаковская; "Одесситы на Донбассе", реж. Александр Авшаров; "Свой голос", реж. Сергей Маслобойщиков; "Сердце мамы Гонгадзе", роеж. Вячеслав Бигун; "Школа No3", реж. Елизавета Смит, Георг Жено.

Анимационный фильм: "Элювиум. Регенеративное создание", реж. Стас Сантимов; "Лабиринт", реж. Александр Колодий, Степан Коваль; "Путешествие", реж. Евгения Киракосян; "Причинна", реж. Андрей Щербак; "Хроники одного города", реж. Евгений Сивоконь; "Чудесное чудовище", реж. Сергей Мельниченко; "Я купил велосипед", реж. Никита Лыськов; "Я Чайник!", реж. Оксана Карпус.

Члены Киноакадемии начали голосование за фильмы, которые войдут в шорт- лист. Финальных номинантов определит правление киноакадемии: призы будут вручаться в 18 номинациях. Церемония награждения состоится 20 апреля.