Украинский писатель и киносценарист Богдан Жолдак умер на 71 году жизни

Умер 70-летний украинский писатель, драматург и киносценарист Богдан Жолдак, сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Тяжелое известие. Как мне сообщил Василий Трубай, только что (после 16:00) внезапно умер Богдан Жолдак (оторвался тромб). Царство Небесное, друг Богдан. Мы запомним тебя как мощного мастера слова и непревзойденного жизнелюба", - написал М.Сидоржевский на своей странице в соцсети Фейсбук вреду.

Богдан Жолдак родился 13 февраля 1948 года в г.Киев.

Был ведущим нескольких телевизионных программ на УТ-1 и канале "1+1" и еженедельной радиопередачи на Первом канале Национального радио.

Работал на киностудии "Рось", преподавал сценарное мастерство на кинофакультете Киевского государственного института театрального искусства им.Карпенко-Карого.

Член Национального союза писателей Украины и Национального союза кинематографистов Украины и объединения "Кинопис".

Автор книг "Горячая Арктика", "Гальманах", "Пакостные тапочки". Автор сценариев фильмов "Ведьма", "Казаки идут!", "Иван и кобыла", "Дорога на Сечь" и д.р.