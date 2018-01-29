Украину в 2017 году чаще всех посещали молдаване, белорусы и россияне

В течение 2017 государственную границу Украины официально пересекли более 12 миллионов граждан других стран. Среди них больше всего в Украину путешествовали граждане Молдовы, Белоруссии и России, передает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. Так, из Молдовы украинскую границу пересекло 4,5 млн человек, Беларуси - 2,7 млн, России – 1,5 млн.

Закрывают рейтинг "миллионников" граждане Польши – 1,1 млн человек и Венгрии – 1,06 млн. Также в рейтинге десяти стран, чьи граждане чаще всего посещают Украину, является Румыния (790 тыс.), Словакия (366 тыс.), Турция (304 тыс.), Израиль (248 тыс.) и Германия (202 тыс.). Напомним, пограничники Житомирского отряда 12 января 2018 года ночью в ходе проведения оперативных мероприятий задержали двух участников преступной группировки, которая организовала международный транзитный канал переправки незаконных мигрантов через Украину, Беларусь и Прибалтику в Скандинавию.

