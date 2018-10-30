Умер Давид Черкасский - автор мультфильмов "Приключения капитана Врунгеля" и "Доктор Айболит"

Сегодня 30 октября ушел из жизни украинский мультипликатор, сценарист и режиссер Давид Черкасский. Об этом сообщил его друг, бизнесмен Александр Меламуд.

"Час назад умер Давид Янович Черкасский. Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи боролись за его жизнь", - написал Меламуд на своей странице в Facebook.

"Пошла легенда. Умер друг, замечательный человек, большой мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна", - добавил он.

Давиду Черкасскому было 88 лет. По материалам Главное.