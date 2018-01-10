Умер известный российский актер Михаил Державин

Старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года.

Об этом сообщили РИА Новости в театре.

По словам собеседника агентства, народный артист России скончался "после продолжительной тяжелой болезни".

О дате прощания и похорон будет известно позднее.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Отец умер, когда Михаилу было 15 лет. Чтобы помочь семье, ему пришлось днем подрабатывать, десятый класс он окончил в вечерней школе.

В 1954 году Державин поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола.

В 1969-м он перешел в Театр сатиры. За время работы там сыграл множество ролей, среди которых - Елисеев в "Банкете" Аркадия Арканова и Григория Горина, Велосипедкин в "Бане" Владимира Маяковского, Телятев в "Бешеных деньгах" Александра Островского, Скалозуб в "Горе от ума" Александра Грибоедова.

В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", в котором сыграл гимназиста Женьку.

Одна из наиболее запомнившихся его киноролей - в картине "Трое в лодке, не считая собаки" Наума Бирмана по произведению Джерома К. Джерома.

В 1990-х годах много снимался в комедиях у режиссера Анатолия Эйрамджана: "Бабник", "Моя морячка", "Жених из Майями", "Третий не лишний", "Импотент", "Ночной визит".

В семидесятых актер был постоянным участником телепередачи "Кабачок "13 стульев" в роли пана Ведущего. Программа в течение долгих лет была очень популярна и принесла Державину всесоюзную славу.

Он получил несколько наград, включая орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. В 2006 году в Москве на Аллее российского кино рядом с "Мосфильмом" была открыта именная звезда Михаила Державина.

Артист увлекался спортом и рыбалкой, любил петь. Был трижды женат, у него остались дочь и двое внуков.