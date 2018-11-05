Умер сооснователь группы Louis Vuitton и Moet Hennessy

Сооснователь французской транснациональной группы LVMH (Louis Vuitton и Moet Hennessy) Ален Шевалье умер 1 ноября. Об этом сообщает Le Figaro.

Шевалье скончался в своем доме в Межеве в возрасте 87 лет. Прощальная церемония состоится 7 ноября.

"Он использовал свой интеллект, чтобы помогать политике и промышленности. Он был твердо намерен добиться того, чтобы Франция заняла первое место по продаже товаров класса люкс", - прокомментировал смерть предпринимателя французский президент Эммануэль Макрон.

Ален Шевалье вместе с Анри Ракамье в 1987 году основал LVMH, объединили в Moet Hennessy и Louis Vuitton. По материалам Гордон