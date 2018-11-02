УПЦ Московского патриархата в Украине больше не существует, - Константинополь

Отменой синодального акта Константинополь канонически упразднил УПЦ МП

В Украине с 11 октября канонически не существует Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом в интервью ВВС-Украина заявил архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иов (Геча), передает РБК-Украина.

По его словам, 11 октября архиереями Вселенской церкви стали не только представители Киевского патриархата и УАПЦ, но и архиереи УПЦ Московского патриархата. Это произошло после того, как Константинополь отменил синодальный акт о передаче Киевской митрополии Русской православной церкви.

"С канонической точки зрения это означает, что на сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи в Украине теперь де-факто согласно этому решению синода являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине", - объяснил Иов.

Он также уточнил, что на сегодня все иерархи украинских церквей имеют одинаковый статус, поэтому имеют равные права на участие в объединительном соборе.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд рассмотрит три иска от УПЦ Московского патриархата против предоставления томоса об автокефалии.

Отметим, предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет заявлял, что в Объединительном соборе примут участие минимум 10 архиереев Московского патриархата.