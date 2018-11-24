УПЦ МП намерена продолжить пользоваться Почаевской лаврой

В УПЦ МП заявили, что мужской монастырь в лавре находится на основании законного договора, а решение Минюста можно отменить через суд

УПЦ МП продолжит пользоваться комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры - на основании договора от 2003 года. Об этом написал глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

По его словам, решение Минюста не отменяет этот договор на пользованиие.

"Право пользования, полученное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации. Поэтому отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями", - заявил Бахов.

Вчера, 23 ноября, комиссия Минюста отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.

Сооружения Почаевской лавры были переданы в пользование УПЦ Московского патриархата до 2052 года с правом пролонгации. Из состава Кременецко- Почаевского заповедника они были изъяты в 2003 году. Это распоряжение не было выполнено, поэтому летом 2018 года Минкульт поручил заповеднику взять на баланс эти сооружения. За документами обратились и заповедник, и лавра. Государственный регистратор, который должен был согласовать документы в пользу заповедника, этого не сделал, а лавра тем временем нашла регистратора в другом районе Тернопольской области. Тот совершил регистрационное действие в обход уже начатого рассмотрения другим регистратором, и сделал это в пользу УПЦ МП. Это незаконно. По материалам ЛІГАБізнесІнформ