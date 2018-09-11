USAID в 2019 г. профинансирует тестирование на ВИЧ\СПИД для 268 тыс. украинцев

Агентство США по международному развитию (USAID) в 2019 году профинансирует тестирование на ВИЧ\СПИД для 268 тыс. украинцев в рамах реализации пятилетнего проекта HealthLink.

Как сообщается в пресс-релизе USAID, который был роздан в ходе презентации проекта HealthLink, проект HealthLink стоимостью $22 млн реализуется в 2017-2022 годах при участии благотворительной организации "100% жизни" (Сеть ЛЖВ) в партнерстве с Альянсом общественного здоровья. Проект реализуется в тех регионах Украины, которые имеют наивысшие показатели распространения ВИЧ-инфекции: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Херсонская, Черкасская, Черниговская области и город Киев.

В течение 2017 года благодаря проекту HealthLink тестирование на ВИЧ/СПИД прошли около 50 тыс. украинцев.

Проект поддерживает, в частности, внедрение системных изменений в медицинской сфере и разработку нового медицинского протокола по тестированию на ВИЧ.

Как сообщил на презентации проекта HealthLink директор Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита, в настоящее время Украина в решении проблемы ВИЧ\СПИД переходит от участия в проектах международных организаций к формированию национальной политики и финансированию за средства бюджета.

"В течение последних лет Украина сделала большой шаг для перехода от международного финансирования к национальной скоординированной политике", - сказал он.

В.Курпита отметил, что в настоящее время Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения совместно с партнерами подготовил предложения к бюджету 2019 года, которые предусматривают закупку за бюджетные средства профилактических услуг по вопросам ВИЧ\СПИД.

В свою очередь, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун отметила, присутствовавшая на презентации, что разработанная Центром программа позволит реализовать превентивную стратегию в сфере ВИЧ\СПИД.

"Последние 20 лет мы очень зависели от международных доноров, сейчас мы переходим к тому, чтобы это было на уровне государственного и местного бюджетов. Мы уже берем на себя ответственность", - сказал она.

У.Супрун уточнила, что речь идет о закупке за средства бюджета услуг пациентам с ВИЧ\СПИД у общественных организаций, которые имеют соответствующий опыт.

"Мы не должны будем ждать, чтобы у общественных организаций была какая-то программа по таким услугам – это социальные услуги и услуги поддержки для людей, которые живут с ВИЧ\СПИД, мы сможем через национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) закупать такие услуги у общественных организаций, которые имеют очень большой опыт. Мы все понимаем, что большинство этих пациентов имеют больше доверия общественным организациям, чем к госструктурам. Это факт", - сказала она.

По данным Центра общественного здоровья на начало 2018 года в Украине проживали 244 тыс. людей с ВИЧ (ЛЖВ) всех возрастных категорий, при этом на учете в медучреждениях находились 141,371 тыс. пациентов. По оценкам объединенной программы ООН по ВИЧ\СПИДу (ЮНЕЙДС) в Украине около 100 тыс. ВИЧ-инфицированных не знают о своем диагнозе.