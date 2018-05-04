В 2018 году решили не вручать Нобелевскую премию по литературе

Шведская академия, которая вручает Нобелевскую премию по литературе, заявила, что в этом году она не будет объявлять победителя - впервые за 75 лет. Об этом сообщает Bloomberg. В частности, сообщается, что это связно с поэтессой Катариной Фростенсон, мужа которой - французского фотографа Жана-Клода Арно - обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин. В результате, эти обвинения уже стали причиной серьезного кризиса в Шведской академии, в связи с чем из ее состава вышли руководитель, четыре других члена, а также сама госпожа Фростенсон. В академии уточнили, что победителя Нобелевской премии по литературе за 2018 объявят в следующем году - одновременно с последующим победителем. Напомним, председатель Шведской академии - престижного органа, который присуждает Нобелевскую премию по литературе Сара Даниус - ушла в отставку после скандала с сексуальным насилием. Также три члена органа подали в отставку: писатель Класс Остергрен, литературовед Кьелл Еспмарк и историк Петер Энглунд. Прозаик Сара Стридсберг тоже заявила, что может выйти из Шведской академии. Напомним, как сообщалось ранее, президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа официально номинировали на Нобелевскую премию мира.

