В 4 областях ограничили движение грузовиков

В Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях по состоянию на утро 18 января ограничено движение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в соцсети Фейсбук.

"С 6:00 утра движение авто постепенно восстанавливается. Частично ограничено перемещение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях", – говорится в сообщении.