В ближайшие дни сохранится жаркая погода

В ближайшие сутки, 31 июля, территория Украины останется в теплой воздушной массе и поле пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник в западных, Винницкой, местами в северных и южных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в Прикарпатье и Закарпатье днем сильный дождь; на остальной территории - без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, при грозах отдельные порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 27-32°; в горных районах ночью 13-18°, днем 18-23°.

В Киеве местами - кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве в день 31 июля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 34,7 градуса тепла в 2005 году, самая низкая ночью – на отметке 9,9 градусов выше ноля в 1922 году.

В первый день августа в западной части Украины пройдет кратковременный дождь, гроза; на остальной территории - без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге до 23°, днем 24-29°, в южных и восточных областях 28-33°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

30 июля в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 25-28°, в Днепре в пределах Киева 24°.