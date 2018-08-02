В ГСЧС предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве

По сообщению Укргидрометцентра, до пятницы в Киеве наблюдаются метеорологические условия (антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха), способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

"Так, по данным постов наблюдения ЦГО им.Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 - 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы", - говорится в информации, опубликованной на сайте Госслужбы Украины по ЧС в 7.55 четверга.

Кроме этого, уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевской; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Л.Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасской.