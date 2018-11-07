В Херсоне проходит прощание с Екатериной Гандзюк

В херсонском Дворце молодежи проходит прощание с убитой общественной активисткой Екатериной Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Попрощаться с управляющей делами Херсонского городского совета пришло несколько сотен людей. Среди них местные общественные активисты, волонтеры, военные и чиновники.

В Херсон также приехали близкие и друзья Гандзюк. Они не пустили главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в здание, где проходит прощание.

Под дворцом молодежи дежурят несколько полицейских и активисты националистических организаций. Ранее они подожгли дымовые шашки под местным управлением полиции. На здании появились надписи "Убийц на нары".

Активисты обвиняют в пособничестве в убийстве Гандзюк херсонскую полицию. Также они забросали шашками дом бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука - Игоря Павловского. Ранее СМИ сообщали, что он может быть причастен к нападению на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года.

Павловский - один из руководителей общественного предприятия по охране правопорядка "Черный туман".

Депутат Паламарчук заявил, что не имеет отношения к убийству Гандзюк, но уволил своего помощника. Павловский также опроверг свою причастность к покушению, но признал, что был допрошен по этому делу.

Напомним, во вторник, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что все материалы расследования убийства херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк полностью засекречены. Луценко, в частности, подчеркнул, что следствие не завершено. А потому созданная Верховной радой временная следственная комиссия (ВСК) не сможет получить доступ к документам. Также генпрокурор заявил, что подаст в отставку, но Верховная рада не проголосовала за соответствующее решение.

Добавим, глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал следственный эксперимент и показания участников нападения на Екатерину Гандзюк. Всего полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных экспериментах, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 лица. Закончилось следствие по пяти обвиняемым - это исполнители и организаторы преступления.

По данным заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича, ни один из представителей полиции Херсонской области не был уволен и не подал в отставку после смерти Гандзюк.

Нападение на Гандзюк произошло в Херсоне 31 июля - активистке плеснули в лицо литр кислоты. После нападения Гандзюк доставили сначала в больницу Херсона, а затем перевезли в Киев. 4 ноября Гандзюк умерла. На данный момент дело Гандзюк, по решению Генпрокуратуры, расследует Служба безопасности Украины. По материалам РБК-Україна