В Каннах открылся 71-й Международный кинофестиваль

71-й Международный Каннский кинофестиваль открывается в среду во Франции на Лазурном берегу.

Старт смотру даст психологический триллер иранского режиссера Асгара Фархади "Все это знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом. Картина рассказывает о Каролине, которая вместе с семьёй отправляется из Буэнос-Айреса в деревню, где она родилась, на свадьбу своей сестры. Но путешествие приобретает неожиданный поворот, когда внезапно открываются секреты прошлого.

КОНКУРС И ФИЛЬМ ЗАКРЫТИЯ

За главный приз фестиваля, Золотую пальмовую ветвь, также будут соревноваться работы французского мэтра Жан-Люка Годара "Образ и речь", "Под Силвер-Лэйк" Дэвида Роберта Митчелла с Эндрю Гарфилдом и Райли Кио, "Три лица" иранца Джафара Панахи, которому иранские власти запретили снимать кино, "Догмен" Маттео Гарроне, "Счастлив как Лазарь" Аличе Рорвахера. Также в основном конкурсе работа "Чёрный клановец" ("BlacKkKlansman") Спайка Ли с Адамом Драйвером и Джоном Дэвидом Вашингтоном, "Холодная война" Павла Павликовского и другие картины.

Фильмом закрытия (вне конкурса) станет картина "Человек, который убил Дон Кихота" Терри Гиллиама, над которой он работал 19 лет. В фэнтезийной комедии рассказывается о приключениях жителя XXI века, который попадает в средневековую Испанию, где его принимают за "слугу рыцаря" Санчо Пансу.

Главные роли в картине исполнили Джонатан Прайс, Адам Драйвер, Стеллан Скарсгард, Ольга Куриленко и другие.

ВНЕ КОНКУРСА

Одной из самых обсуждаемых тем фестиваля стало возвращение на киносмотр датчанина Ларса фон Триера, который был "забанен" в Каннах в 2011 году за нацистские шутки на пресс-конференции своего фильма "Меланхолия".

В этот раз режиссёр представит картину "Дом, который построил Джек" о герое, который стал серийным убийцей. Главные роли сыграли Мэтт Диллон, Ума Турман, Райли Кио. Картина будет показана во внеконкурсной программе.

Также вне конкурса покажут голливудский блокбастер "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Рона Ховарда. В спин-оффе киносаги о приключениях молодого авантюриста Хана Соло, Чубакки и их друзей сыграют Олден Эренрайк, "мать драконов" Эмилия Кларк, Пол Беттани и другие.

ЖЮРИ

В жюри основного конкурса под председательством австралийской актрисы Кейт Бланшетт вошел российский режиссёр Андрей Звягинцев. Вместе с ними 21 картину основного конкурса будут оценивать китайский актёр Чанг Чен, американская писатель, режиссёр и продюсер Ава ДюВерне, французский режиссёр Робер Гедигян, певица и композитор Хаджа Нин из Бурунди, французская актриса Леа Сейду, американская актриса Кристен Стюарт, канадский режиссёр Дени Вильнев.