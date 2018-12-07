В Киеве будут праздновать День соседа
2018-12-07 00:24
Киевский городской совет ввел в столице новый праздник - День соседа
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Новый праздник получил название Дня соседа и назначен на третью субботу мая. В его основу была взята традиция, которая существует в большинстве стран Европы - День соседа, во время которого жители городов организуют праздничные мероприятия возле своих домов, проводят ярмарки, концерты и пикники.
В Киеве День соседа будет совпадать с Днем Европы.
План мероприятий поручили разработать КГГА. За решение проголосовали 86 депутатов. По материалам Еспресо TV